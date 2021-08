Política Pastores convocam fiéis para ato de 7 de setembro em Brasília Alguns dos principais pastores do país se uniram para convocar fiéis ao ato de apoio ao presidente que, em São Paulo, ocupará a avenida Paulista

Enquanto antigos aliados viram as costas, líderes evangélicos permanecem de joelhos, em oração, por Jair Bolsonaro num inédito engajamento do segmento no 7 de Setembro. Alguns dos principais pastores do país se uniram para convocar fiéis ao ato de apoio ao presidente que, em São Paulo, ocupará a avenida Paulista. Entre eles estão Estevam Hernandes, idealizador da ...