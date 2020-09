Política Pastor Romeu desiste e MDB reabre diálogo para vice em Aparecida Com a saída, grupo do prefeito Gustavo Mendanha se reúne e não descarta diálogo com Veter Martins

Candidato a vice na chapa do prefeito Gustavo Mendanha (MDB), o também emedebista Pastor Romeu renunciou à candidatura na manhã desta sexta-feira (18). Em carta, diz que as razões são de “ordens pessoal e familiar.” Com a desistência, o grupo de Mendanha reabriu diálogo para a posição de vice e, pelo apurado, não descarta diálogo com o atual vice-prefeito, Veter ...