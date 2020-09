Política Pastor Romeu é confirmado na vice de Mendanha em Aparecida Decisão foi tomada no fim da noite de quarta-feira e empurra o atual Veter Martins (PSD) para candidatura própria

Pastor Romeu (MDB) foi definido no final da noite de quarta-feira (16) como o candidato a vice-prefeito de Gustavo Mendanha (MDB) em Aparecida de Goiânia. A decisão, que começou a ser articulada como indicação do PSC, acabou sacramentada quando seu atual vice, Veter Martins (PSD), começou a articular sua candidatura a prefeito, também já definida, com o apoio do governador R...