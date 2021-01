Política Pastor Matias Cândido, pai do vice-prefeito de Anápolis, morre por complicações do coronavírus A mulher do pastor, Maria José, também está com Covid-19, mas não precisou ser internada

O pastor Matias Cândido, 66 anos, da Assembleia de Deus Madureira, no Bairro Boa Vista, em Anápolis, morreu na madrugada deste domingo (17) por complicações decorrentes do coronavírus. O pastor, que também é pai do vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, estava internado em um hospital da cidade. O corpo será enterrado na tarde de hoje, em São...