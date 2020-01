Política Pastor ‘desafia’ fiéis a assinarem ficha de apoio a partido de Bolsonaro, em meio a culto Reverendo Emerson Patriota, da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, usou o púlpito para pedir apoio a membros da congregação

Entre louvores e orações, fiéis da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, no Paraná, foram "desafiados" no último domingo, 26, a assinarem uma ficha de apoio à criação do Aliança pelo Brasil, partido idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro. O reverendo Emerson Patriota foi quem pediu, do púlpito, para os membros da congregação colocarem seus nomes na lis...