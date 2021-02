Política Partilha de imunizantes contra Covid-19 não é obrigatória, dizem especialistas Segundo juristas, decisão do STF não obriga a distribuição de vacinas adquiridas pelos Estados e municípios a outros entes federativos

A decisão do governador Ronaldo Caiado (DEM) de enviar ao Ministério da Saúde as doses de vacina que conseguir comprar não se dá por obrigação jurídica. Esse é o entendimento de juristas ouvidos pelo POPULAR sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitiu a Estados e municípios negociarem os imunizantes por conta própria, sem a necessidade do governo fede...