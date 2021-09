Política Partidos respondem a 26 ações por cota de gênero De 34 processos na Justiça Eleitoral, 8 foram arquivados ou tiveram decisão favorável às legendas; mandatos de pelo menos 9 vereadores ainda são questionados

Pelo menos 26 ações judiciais contra partidos que supostamente descumpriram a cota de gênero na eleição de 2020 em Goiânia ainda estão tramitando. Estes processos receberam pedidos de recurso ou aguardam análise do relator para ir a julgamento na Justiça Eleitoral de Goiás. Levantamento feito pela reportagem, com base em informações do Conselho Estadual da Mulher (Co...