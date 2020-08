Política Partidos nanicos ficam sem tempo de TV nas eleições municipais por conta das novas regras Até as últimas eleições, 10% do tempo total da propaganda eram distribuídos igualitariamente entre todas as legendas.

Ao menos dez partidos políticos irão ficar de fora da partilha do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão nas eleições municipais deste ano. Desde a publicação da Constituição, em 1988, é a primeira vez que haverá legendas de fora desse bolo da propaganda eleitoral. Até as últimas eleições, 10% do tempo total da propaganda eram distribuídos igualitariamente entre ...