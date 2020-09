Política Partidos do centrão se apoiam em Bolsonaro para crescer no Nordeste Com apoio do presidente, legendas como PP e PSD miram prefeituras de cidades da região

Recém-alinhados ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os principais partidos do centrão - bloco parlamentar que inclui legendas como PP, PSD, PL PTB, Solidariedade, PROS e Avante - preparam uma ofensiva sobre prefeituras de cidades do interior no Nordeste. A intenção é ganhar musculatura para trilhar um caminho próprio na eleição de 2022, quando...