Política Partidos da oposição formam frente no STF contra cortes na educação PSB, PC do B e PV ressaltam que o decreto que contingenciou os recursos não explicitou os critérios utilizados

Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, PC do B e PV formaram uma frente no STF (Supremo Tribunal Federal) para questionar a constitucionalidade do bloqueio nas verbas em universidades federais anunciado pelo ministro Abraham Weintraub (Educação). As legendas protocolaram nessa quarta-feira (15) uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) contra a m...