Política Partidos articulam indicações para equipe de Maguito Vilela Comissão de transição confirma que PL e partidos da coligação da campanha serão contemplados na equipe da prefeitura

A poucos dias da posse da próxima administração, a composição da equipe de Maguito Vilela (MDB) ainda é uma incógnita. O coordenador da comissão de transição, Daniel Vilela (MDB), filho do prefeito eleito, disse até os últimos instantes que iriam esperar uma melhora do pai, internado em São Paulo, para que ele pudesse dar os nomes. Com a ainda impossibilidade de saúde d...