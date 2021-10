Política Partidos à esquerda e PSL seriam mais beneficiados por 'voto dobrado' aprovado no Congresso A reforma eleitoral, aprovada na semana passada no Congresso, prevê que, para efeitos de cálculo do rateio desses fundos, os votos em mulheres e em negros para a Câmara dos Deputados valerão por dois

Se já estivessem valendo as regras aprovadas no Congresso que criam incentivos ao voto em mulheres e negros, seriam mais beneficiados partidos à esquerda e os dois que já lideram a distribuição de verbas dos fundos partidário e eleitoral. A reforma eleitoral, aprovada na semana passada no Congresso, prevê que, para efeitos de cálculo do rateio desses fundos, os vot...