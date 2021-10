Política Partido Verde negocia aliança com PSB para disputa das eleições de 2022 As negociações são separadas e visam entender qual arranjo pode ser mais interessante para a legenda

Além de conversar com a Rede e o Cidadania sobre a criação de uma federação, o Partido Verde também estabeleceu tratativas com o PSB em busca de uma união para a eleição de 2022. As negociações são separadas e visam entender qual arranjo pode ser mais interessante para o partido. “Estamos aprendendo como fazer a federação, é uma peça nova na política.Temos que ter hum...