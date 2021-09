Política Partido formado a partir de fusão entre DEM e PSL terá o nome União Brasil O nome e o número do novo partido foram definidos após pesquisa qualitativa

A fusão entre DEM e PSL levará à criação do partido União Brasil, que terá o número 44. Presidente do PSL em Goiás, o deputado federal Delegado Waldir conta que a decisão foi tomada pelos presidentes das sigas – ACM Neto e Luciano Bivar – nesta quarta-feira (29). De acordo com o parlamentar, que faz parte da executiva nacional do PSL, o nome e o número do nov...