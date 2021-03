Política Partido e igreja pressionam Rogério Cruz por cargos no Paço Municipal de Goiânia Os principais alvos são as secretarias de Educação, Governo, Infraestrutura, Comunicação e Planejamento Urbano

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), está sendo pressionado pela cúpula de seu partido e por lideranças da Igreja Universal - instituição religiosa ligada à legenda - para fazer uma reforma administrativa no Paço Municipal, abrindo espaço para indicações do grupo para pelo menos cinco pastas. Os principais alvos são as secretarias de Educação, Governo, Infrae...