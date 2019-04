Política Parte de verba da Celg D pagou dívidas da Saneago Dos R$ 100 milhões que a companhia de saneamento recebeu da venda da ex-estatal de energia, 65,37% foi destinado para o plano de investimento e o restante para pagar empréstimos

O Estado de Goiás recebeu pela venda da Celg Distribuição (Celg D) R$ 1,104 bilhão em fevereiro de 2017. Dessa verba, destinou à Saneamento de Goiás S.A (Saneago) R$ 100 milhões. Mas, diferente do que o governo estadual divulgou na época e do que está no Portal da Transparência, o dinheiro não foi destinado apenas para aplicação em obras. Somente R$ 65,372 milhões foram e...