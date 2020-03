Deputados ouvidos pelo POPULAR relatam que parte dos recursos de emenda parlamentar devem ser usados para equipar o Hospital dassc (HC), a fim de que ele funcione, assim como o Hospital do Servidor, como apoio ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) no tratamento de possíveis infectados pelo novo coronavírus. Pelo apurado, a informação partiu do próprio governador Ronaldo Caiado (DEM), que enviou áudio no grupo de WhatsApp da bancada goiana na sexta-feira (20), pedindo que os deputados e senadores liberem os R$ 219,5 milhões de emendas de bancada para ações de combate à doença em Goiás. Ao POPULAR, o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), que gere o HC, Edward Madureira, diz que já conversou com Caiado, colocando a unidade à disposição, e que uma equipe do Ministério da Saúde visitou a estrutura na sexta-feira. “A parte física está pronta, mas falta equipar e contratar pessoal.” Ofício enviado por Edward a Caiado e ao Ministério da Saúde, aponta serem necessários cerca de R$ 37 milhões para aquisição de equipamentos, criando 600 novos leitos no Estado, sendo 78 de UTI e 522 de internação. Aponta ser necessária também a contratação de 60 médicos, 1.072 enfermeiros e 1.360 técnicos de enfermagem, o que pode ser feito “em caráter emergencial e temporário.” (Leia mais na página 14)