Parlamentares seguem Caiado

O rompimento político do governador Ronaldo Caiado (DEM) com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), anunciado ontem, repercutiu em outras camadas da política goiana. A maioria dos parlamentares ouvidos pelo POPULAR a respeito do assunto concorda com a posição do governador, que manteve as medidas de isolamento social e combate ao novo coronavírus no Estado, apesar ...