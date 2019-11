Política Parlamentares reagem à libertação de Lula nas redes sociais Aliados enalteceram qualidades do ex-presidente; políticos ligados ao governo Bolsonaro marcaram posição favorável à prisão após 2ª instância

Parlamentares da oposição e aliados ao governo utilizaram as redes sociais ontem para comentar sobre a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e normativa de prisão após a segunda instância. De manifestações calorosas a amenas, deputados federais, lideranças políticas e senadores expuseram suas opiniões sobre o tema em suas contas oficiais do Twitter.Do la...