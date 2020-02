Política Parlamentares lavajatistas veem Moro fortalecido após polêmica com Bolsonaro Grupo critica ações do Executivo que podem afetar o combate à corrupção

Parlamentares que tentam se firmar como defensores da Lava Jato e do combate à corrupção dizem ver o ministro Sérgio Moro fortalecido após a polêmica sobre a recriação do Ministério da Segurança Pública no fim de janeiro. Eles buscam se afastar de Bolsonaro e criticam ações do Executivo que podem afetar o combate à corrupção. Parte dos “lavajatistas” integra o Pode...