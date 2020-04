Apesar dos questionamentos gerados por uma parcela da classe política, o isolamento social como medida para conter o aumento de infecções pelo novo coronavírus recebe o apoio de profissionais de saúde com mandato no Legislativo. O POPULAR ouviu quatro parlamentares das três esferas – municipal, estadual e federal – a respeito do assunto, sendo três médicos e uma fisioterapeuta.

O deputado federal Zacharias Calil (DEM), que foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, no fim de 2019, por seu trabalho com separação de gêmeos siameses, diz que o isolamento é fundamental nesta fase. “Estamos no primeiro ou segundo degrau do vírus e, numa segunda etapa, pode vir com mais força e atingir um maior número de pessoas, causando a disseminação total”, relata.

Segundo ele, o vírus é “virulento” e já comprometeu a economia do mundo. “Principalmente em países onde não há sistemas de saúde, como os Estados Unidos. Todos que liberaram a verticalização se arrependeram”, diz se referindo ao modelo de isolamento vertical que tem sido defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), sob o argumento de que o isolamento vai gerar crise econômica.

A questão tem sido motivo de quebra de braço entre Bolsonaro e governadores desde a metade de março, quando governadores, entre eles o de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), endureceram as medidas de isolamento como forma de conter o alastramento do vírus. As críticas de Bolsonaro às evidências científicas sobre a gravidade da nova doença foram, inclusive, motivo para ruptura política entre Caiado e o presidente da República.

Nos Estados Unidos, país citado por Zacharias Calil, o número de mortes pelo novo coronavírus passou, na terça-feira (31), o da China, primeiro epicentro da doença. Já são mais de 3,4 mil vítimas da doença em solo americano ante cerca de 3 mil no país asiático. A quantidade de mortes pela doença nos Estados Unidos já supera, por exemplo, o de vítimas do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, quando aproximadamente 3 mil pessoas morreram.

“Não é uma gripezinha, é algo muito complexo”, afirma Calil. “Até Paulo Guedes e Sérgio Moro estão a favor do Ministério da Saúde. Temos que ter muita preocupação. Em São Paulo a situação está crítica. Entendo a situação das pessoas de baixa renda e o governo federal tem que tomar medidas concretas sobre isso, mas a situação é muito grave e as pessoas têm que entender. As medidas não são para prejudicá-las.”

Para a vereadora de Goiânia Cristina Lopes (PL), que é fisioterapeuta, o isolamento social é “a maior prevenção que se pode aplicar.” “É um vírus de alta capacidade de transmissão e para o qual não há medicamento ou vacina. Então, não há muito o que se fazer, a não ser o isolamento social e tentar prevenir, por exemplo, lavando as mãos.”

ABERTURA

Os deputados estaduais Gustavo Sebba e Hélio de Sousa, ambos médicos e do PSDB, afirmam ser favoráveis ao isolamento social como medida de contenção à doença, mas dizem ser o momento de o governador Ronaldo Caiado começar a discutir uma abertura parcial de, por exemplo, comércios e indústrias.

“Quando o governador editou os decretos (determinando o isolamento), fui favorável e falei isso ao líder do governo (na Assembleia, Bruno Peixoto, do MDB), afinal, nesse momento, não há oposição ou situação”, diz Gustavo Sebba. “Defendo o isolamento, mas acho que isso tem que ser reavaliado no dia-a-dia e que já está na hora de discutir uma abertura para recuperar a economia, porque isso também impacta a vida.”

Segundo ele, sua defesa não é de uma reabertura total e imediata. “Mas é importante começar a discutir. A prioridade é a vida, antes da economia, mas se debatendo uma possível reabertura.”

Pensamento semelhante tem Hélio de Sousa. Para o deputado, as medidas iniciais foram apropriadas porque não havia “estrutura para suportar um surto maior.” “Agora, estamos estruturando, sobretudo na capital. Então, caso aconteça (um surto) nos próximos dias, o governo já estará mais ou menos preparado.”

Contudo, o tucano defende que, “a partir da semana que vem, pode liberar parcialmente as atividades importantes para a economia. Paulatinamente e com os cuidados necessários, preservando os grupos de risco.”