Política Parlamentares goianos começam a definir nomes para comandar órgãos federais em Goiás Bancada no Congresso começa a definir que comandara órgãos omo Iphan e INSS; há deputados que dizem aguardar e outros que negam interesse

Depois de, no início do ano, chegar a rejeitar indicar cargos federais, a bancada de Goiás no Congresso começa a definir quem, dos parlamentares alinhados ao governo Jair Bolsonaro (PSL), apontará nomes para comandar órgãos federais no Estado. Nesta semana, o assunto já causou polêmica com a exoneração de Salma Saddi da superintendência do Instituto do Patrimônio Hist...