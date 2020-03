Política Parlamentares dizem que passeio foi irresponsabilidade Passeio do presidente Jair Bolsonaro por Brasília, na manhã de domingo (29), foi alvo de críticas

O passeio do presidente Jair Bolsonaro por Brasília, na manhã de domingo (29), foi alvo de críticas por parlamentares das mais diversas bancadas do Congresso Nacional. Para os deputados, a situação foi compreendida como “irresponsabilidade”, “provocação a Mandetta” e até mesmo “crime de responsabilidade”. A saída de Bolsonaro pelo comércio, falando com populares, acon...