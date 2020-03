Em meio às ações emergenciais de combate ao novo coronavírus, e após o reconhecimento de calamidade pública aprovado na semana passada, a União deve liberar até R$ 405,4 milhões para o Estado de Goiás e prefeituras goianas até 30 de março. Os recursos dizem respeito a emendas parlamentares destinadas à saúde.

Desse montante, R$ 205,5 milhões já estão garantidos, sendo R$ 185,8 milhões de emendas individuais dos 17 deputados federais e três senadores goianos cujo objeto são ações de saúde – há também três emendas de um deputado do Distrito Federal para cidades do Entorno de Brasília (veja quadro ao lado) – e R$ $ 19,6 milhões de parte das emendas de bancada.

Esses recursos provêm de 111 emendas apresentadas pelos parlamentares e aprovadas no Orçamento federal – 100 de deputados e 11 de senadores – e, como têm destinação específica para a saúde, já poderão ser pagas de imediato, seguindo acordo firmado entre o Congresso Nacional e o Executivo na semana passada, após aprovação pelo Senado do reconhecimento do estado de calamidade pública.

Os outros R$ 199,8 milhões são referentes a emendas de bancada e dependem de remanejamento orçamentário por parte dos parlamentares de Goiás no Congresso. Isso ocorre por questões burocráticas, visto que, dos R$ 219,5 milhões dos recursos da bancada, apenas R$ 19,6 milhões dizem respeito a emendas já com destinação para a saúde.

Contudo, como explica o consultor orçamentário Renatho Melo, as emendas de bancada para outras áreas podem ser remanejadas para a saúde de maneira mais rápida porque só são 27. “Depois, deputados e senadores poderão também remanejar o restante de suas emendas individuais. Mas essas devem demorar mais ou menos dois meses, porque são 594 parlamentares (513 deputados e 81 senadores). O volume é muito grande para se fazer isso rápido”, diz.

Cada parlamentar tem direito a R$ 15,9 milhões de emendas individuais e todos destinaram ao menos 50% desse valor para a saúde, seja do Estado ou de municípios onde têm base, somando R$ 185,8 milhões. Os outros R$ 148,8 milhões são de emendas destinadas às demais áreas e poderão, depois, também ser remanejadas para o combate ao coronavírus, caso seja de interesse de cada parlamentar.

BANCADA

Como mostrou o POPULAR no sábado (21), o deputado federal Lucas Vergílio (SD) propôs à bancada destinar a integralidade das emendas de bancada para o combate à doença tanto no Estado quanto nos municípios, sob o argumento de que o País deve enfrentar o pico de infecção em abril.

Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sistema de saúde brasileiro deve “entrar em colapso” no fim do próximo mês. Até o momento, o Brasil já conta com mais de 1,5 mil casos confirmados e 25 mortes pela nova doença. Em Goiás, há 21 infectados e nenhuma morte.

À reportagem, a líder da bancada goiana no Congresso, deputada Flávia Morais (PDT) diz que já conversou com quase todos os 20 parlamentares e que todos têm visto a questão com bons olhos. “A bancada está muito solidária a essa questão. Amanhã (segunda-feira 23) já teremos uma decisão, que precisa ser de todos, mas acredito que teremos apoio total.”

De acordo com ela, é preciso apenas definir como isso será feito, visto que há tetos a serem respeitados, a depender da ação. Se os recursos forem enviados para estruturação, não há teto, mas se for para custeio, sim, e Goiás tem o menor teto de incremento de alta e média complexidade para emendas parlamentares do País.

Contudo, a indicação é que o decreto a ser publicado hoje deve permitir o remanejamento dos recursos direto para ações emergenciais, tirando qualquer limitação para o recebimento do dinheiro, seja pelo Estado ou pelos municípios. “De toda forma, o entendimento unânime é o da priorização da saúde neste momento”, afirma Flávia.