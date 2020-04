O deputado estadual Alysson Lima (SD) e a vereadora por Goiânia Sabrina Garcêz (PSD) protocolaram representações no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) com o objetivo de pressionar a Prefeitura de Goiânia a voltar atrás na decisão de suspender contratos de 3,1 mil servidores temporários. A mudança de planos foi publicada em decreto editado nesta segunda-feira (13) sob a justificativa de que o fim dos contratos é necessário para economizar verba pública, diante da queda na arrecadação do município provocada pelo fechamento do comércio e aumento na despesa devido ao combate ao coronavírus.

Alysson diz que colocar fim ao vínculo com os trabalhadores temporários é prerrogativa da prefeitura, mas a decisão tomada neste momento causaria prejuízo para as famílias dos servidores. “Existem pessoas que estão com dificuldade de sobreviver a este período. Não podem ficar sem salário”, diz o deputado. São atingidos pelas medidas 1.497 professores, 1.572 servidores da área administrativa e 28 temporários da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul), que atuavam no Mutirama e no Zoológico, ambos fechados devido a decreto estadual que proibiu o funcionamento dos parques, por provocarem aglomeração de pessoas. As aulas estão suspensas nas redes pública e particular de Goiás desde o dia 16 de abril.

Sabina argumenta que a prefeitura ainda não usou todos os mecanismos de ajuste financeiro para chegar ao ponto de suspender contratos com temporários. “O impacto é mínimo para a prefeitura, mas para a vida das pessoas é muito grande. Todos estão preocupados em manter renda e as pessoas empregadas, mas a Prefeitura de Goiânia vai no sentido contrário”. A vereadora deve apresentar nesta quarta-feira (15), na Câmara Municipal de Goiânia, proposta de decreto legislativo para suspender o dispositivo da norma municipal que determina o fim dos contratos temporários.

Em entrevista ao vivo transmitida pela página do POPULAR no Facebook, o secretário de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo, disse que a mudança leva à economia de R$ 9 milhões mensais. “Entendemos a repercussão do corte, mas como administração pública precisamos pensar no todo. Outros cortes podem ocorrer, mas vai depender do cenário”, afirmou o secretário.

Posicionamento

O PSDB Goiânia publicou nota de repúdio à decisão do Paço. O texto, assinado pelo presidente Eurípedes Jerônimo, diz que o prefeito da capital, Iris Rezende (MDB), deveria manter os trabalhadores em suas funções. “Cabe lembrar que a iminente diminuição na qualidade alimentar das famílias destes trabalhadores ora exonerados, pode, inclusive, redundar na queda da imunidade física destas pessoas, tornando-as mais expostas a ação do Coronavírus. As obras, prefeito, podem esperar. Já as vidas que podem ser ceifadas por um ato como este, não têm volta”. Já o PSB protocolou ação no Tribunal de Justiça pedindo a suspensão do decreto, que, na avaliação do partido, é inconstitucional.