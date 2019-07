Política Parecer da PGJ é favorável à suspensão de sessão do TCE que reprovou contas de tucanos Promotor endossou decisão de desembargador que beneficiou os ex-governadores tucanos Marconi Perillo e José Eliton

A Procuradoria-geral de Justiça (PGJ-GO) emitiu parecer favorável à anulação da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) que reprovou as contas referentes ao exercício de 2018 dos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton, ambos do PSDB. O documento, de 19 de julho, é assinado pelo promotor de Justiça Deusdete Carnot Damacena, que substitui a procuradora d...