Política 'Parece que alguém quis raspar o tacho', diz Bolsonaro sobre custo de auditoria no BNDES Último aditivo do contrato para abrir 'caixa-preta' foi realizado na atual gestão

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 28, que "tem coisa esquisita" no reajuste que levou o BNDES a pagar R$ 48 milhões a uma auditoria para abrir a "caixa-preta" do banco em operações com o grupo J&F, sem encontrar nenhuma irregularidade. Ao comentar o último aditivo, feito pelo atual presidente do banco, Gustavo Montezano, Bolsonaro disse que "parece q...