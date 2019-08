Política Paraná Pesquisas: 44% acham que saúde deve ser prioridade de Bolsonaro Segurança pública é citada por 7,3%. Combate à corrupção, por 6,3%

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (13) mostra que 44,3% dos brasileiros acham que a saúde pública deve ser prioridade durante o governo de Jair Bolsonaro. Eis a íntegra. Em segundo lugar aparece a educação pública, citada por 16% dos entrevistados. A criação de empregos aparece na sequência com 15,6% das citações. Segurança pública e c...