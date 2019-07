Política Para tentar 'blindar' Bolsonaro de crises, auxiliares avaliam reduzir exposição Monitoramento das redes sociais mostra crescimento de reações negativas

A sequência de declarações de Jair Bolsonaro nos últimos dias levou apreensão a alguns de seus auxiliares mais próximos e motivou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira, 30. Na avaliação do grupo, que inclui integrantes da ala militar do governo, o presidente elevou em demasia o tom de suas falas, o que vem prejudicando sua gestão. Enquanto ele pr...