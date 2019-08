Prestes a iniciar a campanha nacional de filiação do PSL, o presidente do partido em Goiás e líder da bancada na Câmara dos Deputados, Waldir Soares, diz que a sigla não pode virar “um PT à direita” se referindo a não aceitação de pessoas que já passaram por outras legendas, mesmo aquelas ligadas à esquerda, alvos constantes do presidente Jair Bolsonaro.

Para ele, o partido não pode ser tão radical. “Temos algumas questões que defendemos, mas não podemos ser tão intransigentes no recebimento de novos filiados, se queremos ser o maior partido.” O PSL, que tem aproximadamente 271 mil filiados no País, quer chegar a meio milhão de membros em outubro deste ano e a um milhão em 2020, ano das eleições municipais.

“Porque o cara foi filiado ao PDT, não pode se filiar ao PSL? As pessoas mudam”, relata Waldir, que cita o próprio presidente Bolsonaro como exemplo. “Ele era radicalmente contrário à reforma da Previdência e a privatizações e mudou completamente. Então, um partido que quer ser o maior do País não pode ser tão radical quanto o PT é.”

Levantamento feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que aproximadamente 10,6 mil dos 271 mil filiados ao PSL no País já passaram por siglas identificadas com a esquerda, como PT, PDT, PSB e PSOL ou mesmo às mais radicais, como PCB, PCO e PSTU.

Goiás

O PSL inicia hoje sua campanha nacional de filiação. Em Goiás, segundo Waldir, devem se filiar nomes que visam candidaturas na eleição do ano que vem, seja para prefeito ou para vereadores. A ideia, explica ele, é lançar candidatos às 246 prefeituras do Estado, começando por Goiânia, onde o deputado estadual Major Araújo (ex-PRP) deve ser o candidato – ele se filia ao PSL hoje.

Segundo Waldir, a intenção é fazer do PSL, “já para as eleições municipais, o maior partido de Goiás”. O partido tem atualmente pouco mais de 7,9 mil filiados no Estado, sendo a maioria de homens entre 35 e 59 anos. O MDB é o partido que lidera o ranking em número de filiados, com 139.465 pessoas registradas, seguido pelo PSDB, que tem 79 mil.

Frota

A respeito da expulsão do deputado federal Alexandre Frota, Waldir diz que não apenas foi favorável como votou pelo banimento do parlamentar. Membro da executiva nacional do PSL, ele votou favorável à expulsão do colega deputado. “Ele praticou atos reiterados de ataque não apenas ao presidente da República, mas a parlamentares do partido e ao próprio partido. Foi avisado de que poderia repensar, mas insistiu no erro. Então, tínhamos que tomar uma posição em relação ao Frota. Não podíamos nos omitir.”

Em relação às críticas que já fez ao governo, Waldir afirma que é diferente. “Minhas críticas são pontuais e mais à linha ideológica do governo. Faço críticas sugestivas para o aperfeiçoamento. O Frota não; fazia críticas pessoais contra o filho do presidente (Eduardo Bolsonaro, de quem é adversário político em São Paulo) e contra o presidente e o partido. Foi por essa condição pessoal que o partido não tinha mais como tolerar a conduta do Frota.”

Questionado sobre a tolerância do PSL com suspeitas de irregularidades cometidas por seus membros, Waldir garante que a legenda “não passa a mão na cabeça de ninguém”. “Somos intolerantes com a corrupção. Não interessa se é filho do presidente ou ministro: quem errar, pagará a consequência pelo seu erro para que nenhuma pessoa seja julgada.”