Política Para FHC, manifestações contra Congresso não representam um risco para o País Tucano defendeu que líderes políticos não devem temer reações das ruas

Ainda que tenha criticado recentemente a postura do presidente Jair Bolsonaro de endossar as manifestações marcadas para o próximo dia 15, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) entende que elas não representam um risco para o País. "O risco do Brasil não são as manifestações. O risco é de os que tomam decisões ficarem com medo de afirmar os seus valores", disse ...