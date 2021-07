Política Para Daniel, ainda não é o momento de discutir o projeto do MDB para 2022 "Não é essa discussão a ser feita", disse em coletiva de imprensa concedida logo após ter votado na eleição para a direção do partido

Durante a eleição do diretório goiano do MDB, Daniel Vilela, que concorre com chapa única à reeleição para presidente da sigla, disse que ainda é cedo para discutir se o partido terá ou não candidatura própria em 2022. "Agora não é o momento, não é essa discussão a ser feita", disse em coletiva de imprensa concedida logo após ter votado. A eleição do MDB teria disput...