Política Para Bolsonaro, protesto é recado a ‘velhas práticas’

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou ontem ter ficado satisfeito com os atos a favor de seu governo nas ruas do País. Em discurso num culto religioso no Rio, pela manhã, afirmou que era uma “manifestação espontânea”, como um recado “para aqueles que teimam com velhas práticas de não deixar que o povo se liberte”. Pelas redes sociais, também compartilhou vídeos de manif...