Política Para Bolsonaro, Justiça não deve validar mensagens obtidas ilegalmente Para o presidente, as mensagens trocadas entre autoridades do Ministério Público e do Judiciário por meio do aplicativo Telegram não podem ser incluídas em processos pela Justiça

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (4) que as mensagens e gravações que vêm sendo divulgadas pelo The Intercept Brasil, trocadas entre autoridades do Ministério Público e do Judiciário por meio do aplicativo Telegram, não devem ter validade. Para o presidente, as mensagens foram obtidas de forma ilegal e, por isso, não podem ser incluídas e...