Política Para analistas, impeachment de Bolsonaro ganha força após denúncias de Moro Cientistas políticos dizem que possibilidade de afastamento do presidente cresce com denúncias do ex-ministro, mas que não deve ocorrer agora

Em um dia tumultuado em Brasília, com saída de um dos principais ministros do governo – o segundo em menos de dez dias –, série de acusações feitas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra inquérito contra o chefe do Executivo federal, o possível impeachment de Bolsonaro de...