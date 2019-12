Política Para 77% dos brasileiros, democracia não funciona bem no País Pesquisa global analisou 42 democracias no mundo; Brasil só perde para Croácia em descontentamento

Apenas 23% dos brasileiros consideram que a democracia funciona “bem” ou “muito bem” no País, enquanto 77% entendem que ela funciona mal ou muito mal. As informações são do levantamento intitulado ‘Democracia sob tensão’, apresentado na Fundação Fernando Henrique Cardoso, na noite desta quinta-feira, 12, em São Paulo, pelo professor Dominique Reynié, do Instituto de E...