Política Para 70% dos brasileiros, Bolsonaro trata Moro igual ou melhor do que devia Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que 48,4% consideram a relação ótima ou boa e 20,8% ruim ou péssima

Para 70,1% dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro trata o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, igual ou melhor do que devia; para 21,2%, trata pior do que deveria. Os dados são de levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira (23). Os pesquisadores também indagaram se a relação entre o Bolsonaro e Moro está ótima, boa, regula...