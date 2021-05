O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (21), no início de seu discurso, que já existe uma chapa formada para as eleições presidenciais de 2022. Deu a declaração em cerimônia de entrega de títulos rurais em Açailândia (MA).

“Falando em política, para o ano que vem, já tem uma chapa formada: um ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice”, disse. O chefe do Executivo não nomeou os presenciáveis aos quais se referia.

Nesta sexta, minutos antes do evento, a conta oficial do ex-presidente Lula (PT) no Twitter divulgou que o petista se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

De acordo com a publicação, o encontro foi organizado pelo ex-ministro Nelson Jobim. “Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa democracia, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”.

Lula e FHC têm feito declarações um sobre o outro, mas sempre pela mídia ou pelas redes sociais. FHC declarou na semana passada que votaria em Lula na eleição de 2022, caso não haja um candidato de centro.

Bolsonaro ainda criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B). “O Estado do Maranhão com certeza será liberado dessa praga. Como falei no começo, foi em tom de brincadeira, mas é verdade. Só os do partido ficam gordo, o povo emagrece, sofre. Eles não têm o que oferecer a vocês.”, disse o presidente.

TÍTULOS RURAIS

O governo entregou nesta sexta-feira (21) 17.084 documento de titulação, entre provisórios e definitivos, para agricultores no Maranhão. Eis algumas informações sobre o programa de crédito habitacional:

Início do programa: 30 de setembro de 2020;

Investimento: R$ 340 milhões (em todo o país);

Número de contratos de crédito habitacional aprovados: mais de 9 mil (em todo o país);

Número de contratos de crédito habitacional pagos: 4.732 (em 11 Estados -Pará, Pernambuco, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas e Piauí);

Maranhão: lidera a concessão de crédito habitacional, com mais de 2 mil contratos assinados (investimento: R$ 68 milhões);

O Programa Titula Brasil busca, segundo o governo, firmar parcerias com prefeituras na execução de ações do Incra voltadas ao atendimento do público de reforma agrária e de regularização fundiária. No Maranhão, 57 prefeituras já solicitaram adesão ao programa, das quais 13 já firmaram Acordo de Cooperação Técnica para início das atividades.