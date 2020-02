Política 'Paraíbas', Marielle e impostos: relembre brigas e polêmicas entre Bolsonaro e governadores Último desgaste envolve capitão Adriano; troca de farpas e declarações controversas marcam relação entre chefes dos poderes estaduais e da União

Eleito em 2018 com maioria em 16 das 27 unidades federativas do Brasil - em grande parte delas com apoio dos candidatos a governador que saíram vitoriosos -, o presidente Jair Bolsonaro vem enfrentando uma contínua perda de apoio nos Estados. O último e mais significativo ato que expõe o desgaste da relação foi uma carta endossada por 20 governadores, divulgada nesta ...