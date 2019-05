Política Papa Francisco envia carta a Lula e pede para petista "não desanimar" Site oficial do ex-presidente, preso desde abril do ano passado, publicou íntegra da mensagem do pontífice

O papa Francisco enviou uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde abril do ano passado, na qual manifesta sua "proximidade espiritual" e pede ao ex-presidente que não desanime, nem deixe de confiar em Deus. A mensagem do papa é uma resposta a uma carta que Lula havia enviado no início de abril, agradecendo ao apoio que o sumo pontífice "...