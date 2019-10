Política Paola Carosella critica fala de Delegado Waldir sobre mulher traída: "imundo, repugnante" Deputado federal usou comparação para dizer que permanecerá fiel ao presidente Jair Bolsonaro, apesar da briga dentro do PSL

O deputado federal Delegado Waldir (PSL) foi alvo de uma série de críticas depois de ter utilizado de situação de violência doméstica e traição para uma comparação quanto à sua situação dentro do partido e em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), em meio ao racha na siga e uma série de tentativas de tentar tirá-lo do cargo de líder do PSL na Câmara dos Deputados. "Isso já pas...