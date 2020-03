Bairros de Goiânia registraram, na noite desta terça-feira (31), uma série de panelaços contra o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), durante pronunciamento do chefe de Estado em rede nacional. Entre os pontos da capital goianiense que tiveram manifestações contrárias ao presidente estão o setor Bueno, setor Leste Universitário, Negrão de Lima, Serrinha, Centro, Parque Amazônia, Flamboyant, Bela Vista, Jardim América, setor Oeste, Eldorado, entre outros. Vídeos enviados para a redação do POPULAR mostram o exato momento dos protestos.

A manifestação contra Jair Bolsonaro, que começou a ser preparada na última segunda-feira (30), vem em um momento de crise relacionada às medidas a serem tomadas para evitar o avanço do coronavírus no país.

Por um lado, o presidente defende o fim do confinamento, estabelecendo o isolamento vertical, em que somente idosos e pessoas do grupo de risco seriam incluídos. A medida, conforme Bolsonaro, seria uma forma de evitar uma crise econômica no país e o aumento do número de desempregados.

Do outro lado, governadores estaduais e ministros, incluindo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendem a continuidade do isolamento horizontal (que não limita grupos, estabelecendo que todos permaneçam em casa), seguindo assim as normas do Organização Mundial da Saúde. O intuito dessa medida é evitar a contaminação de um grande número de pessoas, que poderia causar um colapso do sistema de saúde brasileiro.