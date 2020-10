Política Distanciamento pela pandemia deixa eleitorado sem empolgação Para especialistas, limitações do contato pessoal e distância entre as promessas dos candidatos e a realidade do dia a dia da população fazem com que o eleitor permaneça distante

A pouco mais de 20 dias da eleição municipal, as carreatas, reuniões, campanha na televisão e redes sociais ainda não conseguiram chamar a atenção da população para o pleito. Especialistas ouvidos pelo POPULAR afirmam que a pandemia, as limitações do contato pessoal com o eleitor, as consequências do cenário provocado pela Covid-19 e o distanciamento entre o discurso das ...