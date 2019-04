Política Palocci pede autorização à justiça para voltar a trabalhar De acordo com a defesa do ex-ministro, Palocci não vai ter salário fixo

O ex-ministro Antonio Palocci pediu autorização à Justiça para a voltar a trabalhar. Segundo o requerimento feito à 12.ª Vara Federal de Curitiba, Palocci recebeu um convite para ser "assessor de planejamento" do Instituto Universal Brasileiro, empresa que desde a década de 40 ministra cursos a distância. De acordo com a defesa do ex-ministro, Palocci não vai ter...