Política Palocci: dinheiro da 'conta' Lula de R$ 15 milhões pagou passeio de Dilma Do montante, segundo narrou na delação premiada, R$ 250 mil teriam sido retirados para pagar despesas da viagem de descanso da ex-presidente após as eleições de 2010

Antonio Palocci afirmou à Polícia Federal em sua delação premiada que usou R$ 250 mil da "conta" Lula de R$ 15 milhões acertada com o dono do BTG Pactual André Esteves para pagar despesas da viagem de descanso da ex-presidente Dilma Rousseff, para a Bahia, após sua vitória nas eleições em 2010. Eleita no segundo turno sucessora de Lula, Dilma viajou no dia 3 de no...