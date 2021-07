Política Pai de Arthur Lira fecha contrato de R$ 1,9 milhão com empresa de aliado Benedito é o prefeito da cidade litorânea Barra de São Miguel (AL)

Benedito de Lira (PP), pai do presidente da Câmara Arthur Lira (PP), fechou um contrato de R$ 1,9 milhão com uma empresa comandada por familiares de um de seus aliados. Benedito é o prefeito da cidade litorânea Barra de São Miguel (AL). O contrato foi realizado com a família do superintendente de Transportes e Trânsito, Inaldo Barbosa Alves. A...