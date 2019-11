Política "Pacote social" coordenado por Tabata Amaral prevê aumento do Bolsa Família A iniciativa surge numa tentativa de Rodrigo Maia de buscar protagonismo social, balanceando a agenda de medidas de austeridade fiscais do governo de Jair Bolsonaro

Grupo coordenado pela deputada Tabata Amaral (PDT-SP) deverá debater a formulação de uma “agenda social” na próxima semana. Escalados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os deputados discutirão uma série de propostas de combate à pobreza, como a facilitação do acesso ao seguro desemprego e a recursos do FGTS e o aumento em R$ 9 bilhões no Bolsa Família. A inicia...