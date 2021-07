A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira (19), em primeira votação, o pacote de benefícios enviado pelo governo de Goiás que conta com criação de um programa de transferência de renda e bolsas de incentivo a qualificação e alfabetização, além de um auxílio-alimentação para estudantes. Os projetos de lei devem passar em segunda votação na sessão de amanhã, a terceira do período de convocação extraordinária.

São três projetos que criam o programa de transferência de renda Mães de Goiás, que dará auxílio de R$ 250 a mães de filhos com até seis anos de idade e que vivam em situação de extrema pobreza, e as bolsas: Qualificação, que dará auxílio de R$ 250 às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que participarem de cursos profissionalizantes; Alfabetizador, que tem o objetivo de promover a alfabetização de adultos em situação de vulnerabilidade; e outra bolsa dentro do programa AlfaMais Goiás, destinada a profissionais da educação que atuem nos ensinos infantil e fundamental.

É criado também um auxílio-alimentação voltado para 5 mil adolescentes com idade entre 14 e 18 anos que participem do programa de contratação de menor aprendiz pela administração direta e indireta do Estado. Como mostrou o POPULAR no sábado (17), os projetos de lei terão um impacto de R$ 250,6 milhões a Goiás ao longo de 24 meses.

Consta no pacote também outro projeto de lei que cria a Lei de Incentivo a Alfabetização (Leia), que visa premiar as 150 escolas da rede pública com os melhores resultados no Sistema de Avaliação Educacional do Estado (Saego-Alfa) e dar fomento a outras 150 que obtiverem os resultados menos promissores. Os prêmios são de até R$ 80 mil e o fomento de até R$ 40 mil.

Além desses, foi aprovado também o projeto que estende o uso de recursos da Lei Aldir Blanc até o fim do ano. A lei dispõe de recursos federais para auxílio à cultura. A lei é do ano passado, mas há recursos que não foram usados e, por isso, uma nova lei é necessária para permitir a sua utilização neste ano.

Também foram aprovados outros três projetos: o que cria o Programa de Desenvolvimento Rural do Estado de Goiás (ProGoiás Rural) a partir da adesão de Goiás a benefício fiscal de Mato Grosso; o que concede crédito extra de R$ 410 milhões para cobertura de déficits na Agência Goiana de Habitação (Agehab), na Goiás Telecom, na Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) e na Metrobus; e o que permite à Agehab atuar em obras de infraestrutura, como pavimentação, pontes e iluminação pública. Atualmente, o órgão só pode atuar em questões restritas à habitação.