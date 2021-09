Política Pacheco devolve Medida Provisória das fake news ao governo Texto editado na véspera do 7 de Setembro limitava retirada de conteúdo de redes sociais e era considerado aceno à base bolsonarista; anúncio representa nova derrota para o presidente

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), devolveu ao governo a medida provisória editada por Jair Bolsonaro que limita a remoção de conteúdo publicado nas redes sociais. O anúncio foi feito durante a sessão do plenário desta terça-feira (14). Trata-se de mais uma derrota imposta pelo Senado e por Pacheco a Bolsonaro. O senador min...