Política Pacheco dá novo recado a Bolsonaro e fala em pulso firme e forte contra retrocessos à democracia Pacheco acrescentou que o Congresso está ciente de seus desafios e está fazendo a sua parte

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), enviou um novo recado a Jair Bolsonaro e falou em “pulso firme e forte” contra quem tentar “mitigar o Estado de Direito ou estabelecer retrocessos à democracia”. Pacheco participou nesta sexta-feira (17) de um debate em Belo Horizonte com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, sobre a relação entre o...